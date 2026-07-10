«Катастрофический провал для молодой женщины»: Генералов о детях-аутистах

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 26 0

По данным Минздрава, в России зарегистрировано более 76 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Врачи прогнозируют рост печальной статистики.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Невролог Василий Генералов: аутизм — это совершеннейшая катастрофа тысячелетия

Появление ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) становится серьезным испытанием для всей семьи, а особенно для матерей. Такое мнение в беседе с корреспондентом 5-tv.ru высказал невролог Василий Генералов на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

По словам врача, длительное заболевание ребенка оказывает сильное влияние на психологическое состояние родителей и нередко полностью меняет привычную жизнь семьи.

«Психология родителей при этом меняется очень сильно, и мы видим прекрасно, как появление больного ребенка в семье меняет всю психологическую ситуацию в семье. И как страдают родители, как страдают прежде всего мамы. И как истощают их длительные заболевания ребенка», — отметил специалист.

Генералов рассказал, что основную часть его пациентов составляют дети с аутизмом. По его мнению, число таких случаев продолжает увеличиваться.

«Аутизм — это совершеннейшая катастрофа тысячелетия. Она растет и тянет за собой как раз катастрофические провалы молодых, красивых женщин, у которых появляется такой ребенок, и жизнь их превращается в ад. Мы это видим. Поэтому моя личная задача — помогать таким семьям, помогать таким детям», — заявил врач.

Также невролог поделился своей точкой зрения на причины возникновения расстройства. По его словам, он считает аутизм приобретенным заболеванием, связанным с воспалительными процессами, затрагивающими головной мозг.

По мнению специалиста, важную роль в профилактике могут играть правильное питание и контроль воспалительных и аутоиммунных процессов.

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