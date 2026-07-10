«Нужно обязательно пострадать»: Soina о борьбе с раком на примере Лерчек

Певица Елена Soina рассказала о борьбе с раком на примере Лерчек

Певица Елена Soina, победившая онкологическое заболевание, считает, что каждый человек по-своему переживает тяжелый диагноз и не существует единственно правильного способа рассказывать о болезни. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Исполнительница призналась, что во время собственного лечения практически не делилась переживаниями публично, однако сегодня поступила бы иначе. По ее мнению, откровенные истории способны поддержать людей, которые столкнулись с онкологией.

«Если сейчас у меня будет такая возможность рассказать об этом и показать, я с удовольствием это сделаю, потому что считаю: нужно подбадривать таких людей. Особенно детей, которые борются, а также их родителей», — сказала Soina.

При этом артистка подчеркнула, что не считает необходимым демонстрировать все этапы лечения.

«Я не думаю, что нужно показывать 100% этой болезни. Но рассказывать про нее и говорить, что она существует, и что существуют методы лечения, — важно», — отметила певица.

Говоря о блогере Лерчек, которая публично рассказывала о борьбе с заболеванием, Soina отказалась осуждать ее подход. По мнению артистки, откровенность может быть способом справиться с пережитым.

«Может быть, ей легче от этого. Лерчек как-никак очень медийная личность, и очень долгое время она была в тени, и у нее не было возможности говорить о том, что она прожила. Может быть, у нее вот так вырывается эта боль», — предположила исполнительница.

Сама Soina призналась, что переносила болезнь иначе. Несмотря на лечение, потерю волос и тяжелые процедуры, она старалась не замыкаться в себе.

«Я проходила через те же катетеры, через те же лысины, сбривание волос и все то же самое. Но я показывала себя, я ходила, гуляла, ходила в клубы, в бары, в рестораны. Мне так было намного легче, чем если бы я лежала дома и плакала», — рассказала певица.

По словам артистки, реакция на тяжелый диагноз всегда индивидуальна.

«Люди разные. Кому-то нужно обязательно пострадать, кому-то нужно закрыться, кому-то — бегать и кричать об этом. Кому-то нужно просто веселиться, кто-то начинает совершать какие-то безумные поступки. У каждого свой путь», — заключила Soina.

Певица также поделилась мнением, что в ее случае заболевание было связано с наследственностью и сильными переживаниями.

«Во-первых, это генетика. Это семейное наследство, от которого никуда не денешься. Ну и, конечно же, я думаю, что очень сильно повлияли нервы, стрессы. В моем случае именно это стало провоцирующим фактором. Я думаю, что это была судьба, потому что, несмотря на все испытания, болезнь уберегла меня от других ошибок, которые я могла совершить», — добавила исполнительница.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.