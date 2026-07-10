Тело аятоллы Али Хаменеи захоронили в мавзолее в иранском Мешхеде

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Мурад Устаров
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Траурная процессия в родном для верховного лидера Ирана городе объединила миллион человек.

Похороны Али Хаменеи в Иране — новости

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Тема:
Смерть Али Хаменеи

В Иране завершились похороны Хаменеи

В иранском городе Мешхеде состоялась церемония погребения верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом сообщает ТАСС.

Тело аятоллы захоронили в мавзолее Имама Резы, который расположен на одноименной улице. Ее заполонили около миллиона желающих проститься с Хаменеи, среди которых — граждане Ливана, Пакистана и Палестины.

Организаторы траурной церемонии из-за огромного количества прибывших людей доставили гроб с телом до усыпальницы с помощью вертолета. Официальная церемония погребения состоялась без участия представителей СМИ.

«Сегодня, как и всегда, весь мир солидарен с Ираном, так как Хаменеи и все иранцы всегда боролись за правду и справедливость», — подчеркнула приехавшая из Исламабада паломница Узма Казми.

Церемония прощания с погибшим в результате ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля Хаменеи стартовала 3 июля в Тегеране и продлилась шесть дней. Похоронная процессия завершилась в Мешхеде — родном для аятоллы городе. Перед этим его тело доставляли в города Кум, Наджаф и Кербель.

В траурных мероприятиях в Тегеране приняли участие представители 100 государств. Россию на церемонии прощания представила делегация во главе с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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