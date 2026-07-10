Не стало самой пожилой женщины-астронавта в истории Уолли Фанк

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

За свою карьеру в авиации она подготовила свыше трех тысяч пилотов.

Умерла Уолли Фанк — что известно о ней

Фото: www.globallookpress.com/NASA

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Ушла из жизни самая пожилая женщина-астронавт в истории Уолли Фанк

Старейшая в истории участница космического полета Уолли Фанк умерла на 88 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе города Грейпвайн американского штата Техас.

«Уолли была любимой жительницей Грейпвайна, чьи выдающиеся достижения и щедрый дух оставили прочное наследие. Город Грейпвайн с гордостью чтит память Уолли Фанк, чья выдающаяся карьера вдохновляла поколения, преодолевая барьеры в авиации и освоении космоса», — сказано в тексте.

Фанк будучи одной из участниц запущенной в 1961 году программы по подготовке женщин-астронавтов «Меркурий-13» успешно справилась со всеми испытаниями, однако политика НАСА в то время исключала возможность участия женщин в космических миссиях. В итоге она связала свою карьеру с авиацией.

Городское руководство отметило, что Фанк за свою жизнь успела поработать инструктором в Форт-Силле, инспектором Федерального управления гражданской авиации и следователем по безопасности полетов в Национальном совете по безопасности на транспорте. Кроме того, за годы наставничества она подготовила свыше трех тысяч пилотов.

После снятия всех гендерных ограничений на полеты женщина смогла воплотить свою давнюю мечту в жизнь — произошло это 20 июля 2021 года. Кроме того, Фанк оказалась единственной из всей группы «Меркурий-13», кто в итоге покорил космос.

«Она отправилась в полет на борту космического корабля Blue Origin New Shepard NS-16 вместе с Джеффом Безосом и другими членами экипажа. В возрасте 82 лет она стала самой пожилой женщиной, когда-либо побывавшей в космосе», — добавили в пресс-службе.

Власти Грейпвайна также добавили, что полет в 2021 году принес ей мировой рекорд Гиннесса.

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