Раскол между Киевом и Варшавой вокруг героизации запрещенной в России УПА* усиливается. Руководитель Бюро международной политики при президенте республики заявил, что Кароль Навроцкий, как профессиональный историк, мог прочесть лекцию о преступлениях украинских националистов на встрече с Зеленским в Анкаре. Но в самом Киеве не готовы признавать историческую правду, чтобы сохранить один из ключевых элементов государственной идеологии.

«В украинской общественности сложился совершенно искаженный образ ОУН-УПА, ведь им внушают, что это были герои борьбы с Советским Союзом. Поэтому президент Навроцкий еще во время первого визита Зеленского в Варшаву подарил ему два учебника истории. Вероятно, Зеленский их еще не читал», — сказал руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

Вместе с тем польский депутат Ева Зайончковская-Герник, которую после критики Киева внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец», потребовала остановить ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Соответствующее обращение она направила главе Европарламента, назвав действия Киева враждебным актом по отношению к Польше и дипломатам Евросоюза.

Нарастающий кризис в отношениях Киева и Варшавы прокомментировали в российском МИД. Мария Захарова подчеркнула, что стремление Украины героизировать фашистских приспешников и нацистов переполнило чашу терпения Польши. По ее словам, эта ситуация наглядно показывает, чего стоит иллюзорная «дружба» на основе ненависти, а именно русофобии и неонацизма.

Вместе с тем киевский режим глумится и над собственной историей. Так называемый «национальный пантеон», где хотят перезахоронить нацистских преступников, чьи могилы находятся за рубежом, разместят на территории Киево-Печерской лавры.

Еще одна ключевая черта режима Зеленского — его террористическая сущность. За минувшую неделю от атак ВСУ пострадали более 300 мирных жителей российских регионов. Боевики сознательно охотятся в том числе на рейсовые автобусы.

* — признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

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