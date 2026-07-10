Захарова: 38 мирных жителей погибли из-за атак ВСУ за неделю

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 40 0

Различные ранения получили около 300 человек.

Захарова раскрыла число погибших от рук ВСУ жителей

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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За неделю из-за действий боевиков ВСУ пострадали три сотни мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее комментарий приводится на официальном сайте МИД.

По ее словам, почти 40 человек погибли.

"За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая одного ребенка, 270 ранены, в том числе восемь детей", - уточнила Захарова.

Всего с апреля по июнь в результате террористических атак армии киевского режима погибли 422 человека, в том числе 21 ребенок, получили ранения 2618 человек, 183 из них - дети, добавила она.

В последнее время киевский режим пытается усилить террор против мирного населения, указала Захарова. В частности, выросло число атак на пассажирские автобусы. Таким образом украинская сторона пытается выслужиться перед западными хозяевами - продемонстрировать «эффективность» поставляемого оружия.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона собирает доказательства для привлечения функционеров киевского режима, боевиков, командования ВСУ, а также иностранных наемников к уголовной ответственности за все преступления.

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