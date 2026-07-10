Опасная помощь: мошенники вербуют россиян прямо на улицах городов

Lenta.ru: мошенники вербуют россиян прямо на улицах городов

В крупных городах России зафиксирован всплеск активности злоумышленников, которые втягивают прохожих в криминальные операции под предлогом срочного обмена валюты или перевода средств. Об этом сообщило Lenta.ru со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

Эксперт отметил, что любая попытка незнакомца инициировать финансовую транзакцию на улице должна расцениваться как потенциальная угроза.

По его словам, законные операции с валютой не проводятся спонтанно в общественных местах, а участие в подобных сделках грозит гражданам потерей не только накоплений, но и свободы.

«Вы не знаете происхождение этих средств. Соглашаясь на такое, вы рискуете не просто деньгами, а своей свободой. Даже если вы не знали, что становитесь частью преступной схемы, это не освобождает от ответственности, в том числе до семи лет лишения свободы», — пояснил специалист.

Согласно предоставленной информации, преступники используют доверчивость людей, прося перечислить безналичные деньги на их счет в обмен на физические купюры.

Часто это аргументируют невозможностью оплатить такси или другие услуги картой. В данной схеме обычный гражданин фактически становится дроппером — посредником, через которого «отмываются» похищенные средства.

Особое внимание Кузьменко уделил уязвимости молодежи и подростков, которые владеют банковскими картами. Аферисты часто дежурят в местах скопления несовершеннолетних — около учебных заведений, торговых центров и спортивных объектов, предлагая им заработать небольшой процент за проведение якобы простых банковских операций.

На практике же жертва получает на руки «грязные» наличные, чьи серийные номера могут быть зафиксированы правоохранительными органами, в то время как преступник получает легальные деньги на свой счет.

Кузьменко подчеркнул, что незнание юридических тонкостей не избавляет от серьезных последствий, включая уголовное преследование за соучастие в краже или отмывании денег.

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