Мошенники больше не могут устанавливать считыватели на банкоматы

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Этого удалось добиться благодаря целенаправленной модернизации системы.

Мошенники не смогут установить считыватели на банкоматы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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МВД РФ: мошенники больше не могут устанавливать считыватели на банкоматы

Мошенники больше не могут устанавливать считыватели на банкоматы с целью кражи данных с карт. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МВД России.

В ведомстве отметили, теперь красть данные с банковских карт с помощью считывателей стало технически невозможно. Этого удалось добиться после того, как появились бесконтактные терминалы, а на карты начали устанавливать специальные чипы.

В МВД России пояснили, что раньше, чтобы украсть деньги с банковского счета россиян, мошенникам приходилось устанавливать на банкоматы два устройства: скимеры или шимминги. Первый — мог скопировать информацию с магнитной полосы за долю секунды, а второй — устанавливался на клавиатуру с целью получения пароля.

Считыватели практически невозможно было заметить. Они работали следующим образом: когда человек вставлял карту в терминал, то вся информация с карты попадала в руки злоумышленников. В итоге они легко получали доступ к счету и спокойно могли вывести средства.

«Это произошло не само собою, а стало результатом целенаправленной модернизации банковской системы и смены приоритетов самих мошенников», — добавили в МВД России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сбои в мессенджерах делают людей уязвимее для мошенников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Мошенники больше не могут устанавливать считыватели на банкоматы

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