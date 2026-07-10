Нашли запас яда: мать годами травила дочь и пыталась убить ее мужа

Daily Mail: мать годами травила дочь и пыталась убить ее мужа

Женщина рассказала о том, как мать травила ее годами, а затем попыталась убить ее мужа. Об этом сообщило Daily Mail.

История британки Карен Тисдейл началась еще в глубоком детстве, когда ее мать, владелица бутика Изобель, начала проявлять необъяснимую жестокость к своей дочери.

Женщина не только подвергала дочь физическим истязаниям, но и симулировала у ребенка различные заболевания, что медики позже классифицировали как делегированный синдром Мюнхгаузена. Мать заставляла маленькую Карен принимать неизвестные порошки и жидкости, которые вызывали затяжную рвоту, головокружение и боли.

Одним из самых жутких эпизодов стало наказание, во время которого 13-летней девочке приказали выкопать в саду собственную могилу под пристальным присмотром родительницы.

Ситуация достигла апогея, когда Карен уже была взрослой женщиной. Ее брат Брайан позвонил ей с предупреждением, что их 72-летняя мать планирует отравить мужа Карен, Кенни, подсыпав яд в кофе.

Когда Изобель пришла в гости, дочь буквально вырвала у нее из рук белые таблетки. Только когда матери исполнилось 74 года, после очередного инцидента и госпитализации, врачи провели сканирование мозга. Исследование выявило поражение фронтальной доли, характерное для психопатов, у которых отсутствует эмпатия.

После смерти Изобель в возрасте 75 лет в ее доме были обнаружены запасы яда для насекомых и сильнодействующих лекарств, которые она годами использовала как оружие.

Карен Тисдейл призналась, что смогла почувствовать себя свободной только после кончины матери. Свою историю она изложила в книге «Ядовитые поцелуи», чтобы помочь другим людям распознать токсичное поведение близких.

Несмотря на пережитый ужас, женщина нашла в себе силы двигаться дальше и больше не живет в страхе.

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