Нашли запас яда: мать годами травила дочь и пыталась убить ее мужа

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 75 0

Женщина заставляла ребенка принимать неизвестные порошки и жидкости, которые вызывали затяжную рвоту, головокружение и боли.

Мать с делегированным синдромом Мюнхгаузена травила дочь

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

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Daily Mail: мать годами травила дочь и пыталась убить ее мужа

Женщина рассказала о том, как мать травила ее годами, а затем попыталась убить ее мужа. Об этом сообщило Daily Mail.

История британки Карен Тисдейл началась еще в глубоком детстве, когда ее мать, владелица бутика Изобель, начала проявлять необъяснимую жестокость к своей дочери.

Женщина не только подвергала дочь физическим истязаниям, но и симулировала у ребенка различные заболевания, что медики позже классифицировали как делегированный синдром Мюнхгаузена. Мать заставляла маленькую Карен принимать неизвестные порошки и жидкости, которые вызывали затяжную рвоту, головокружение и боли.

Одним из самых жутких эпизодов стало наказание, во время которого 13-летней девочке приказали выкопать в саду собственную могилу под пристальным присмотром родительницы.

Ситуация достигла апогея, когда Карен уже была взрослой женщиной. Ее брат Брайан позвонил ей с предупреждением, что их 72-летняя мать планирует отравить мужа Карен, Кенни, подсыпав яд в кофе.

Когда Изобель пришла в гости, дочь буквально вырвала у нее из рук белые таблетки. Только когда матери исполнилось 74 года, после очередного инцидента и госпитализации, врачи провели сканирование мозга. Исследование выявило поражение фронтальной доли, характерное для психопатов, у которых отсутствует эмпатия.

После смерти Изобель в возрасте 75 лет в ее доме были обнаружены запасы яда для насекомых и сильнодействующих лекарств, которые она годами использовала как оружие.

Карен Тисдейл призналась, что смогла почувствовать себя свободной только после кончины матери. Свою историю она изложила в книге «Ядовитые поцелуи», чтобы помочь другим людям распознать токсичное поведение близких.

Несмотря на пережитый ужас, женщина нашла в себе силы двигаться дальше и больше не живет в страхе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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