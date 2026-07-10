Загадочная смерть: мумифицированное тело серийного насильника нашли в фургоне

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 80 0

У мужчины было сломано пять ребер.

Мумифицированное тело серийного насильника нашли в фургоне

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: мумифицированное тело серийного насильника нашли в фургоне

Мумифицированные останки серийного насильника были обнаружены в жилом автофургоне спустя шесть месяцев после его исчезновения. Об этом сообщило Mirror.

По данным издания, 71-летний британец Ричард Скэтчард находился в розыске в связи с гибелью его сожительницы Келли Файерс. Тело правонарушителя нашли на территории кемпинга, когда фургон забирали со склада после зимнего хранения.

Ранее Скэтчард уже отбывал срок за изнасилования и применение медицинских препаратов против своих жертв в период с 1986 по 2000 год.

Следствие установило, что Скэтчард исчез сразу после того, как в его доме в Майнхеде нашли мертвой 61-летнюю Келли Файерс.

Экспертиза пришла к выводу, что женщина была убита. Сожитель принудил ее принять смертельную дозу снотворного и алкоголя. Патологоанатом Дебора Кук отметила, что тело самого Скэтчарда сильно разложилось, а внутренние органы подверглись мумификации.

«Посмертное обследование подтвердило почти полную мумификацию тела. Внутренние органы серьезно пострадали от разложения, но очевидных естественных заболеваний, которые могли бы объяснить его смерть, обнаружено не было», — заявила Кук.

Несмотря на переломы пяти ребер, явных следов насильственной смерти или самоубийства выявлено не было, поэтому причину кончины признали неустановленной.

Сотрудники полиции обратили внимание на наручные часы беглеца, которые показывали британское летнее время. Детектив Крейг Томсон подчеркнул, что у преступника не было связей с кемпингом, и остается загадкой, как именно он туда попал.

Офицер по надзору Кертис Мартин добавил, что Скэтчард считался опасным и склонным к манипуляциям. Он скрывал свои отношения с Файерс от властей, понимая, что нарушение условий досрочного освобождения неизбежно приведет его обратно в тюрьму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:00
«Теперь беру с собой»: MARGO о концертном материнстве
0:58
США выдвинули Ирану ультиматум
0:50
«Тотальная оборона»: в Иране заявили о готовности дать отпор агрессии США
0:35
Свыше 500 жителей Херсонской области стали жертвами атак ВСУ
0:30
Силы ПВО сбили за день 21 БПЛА на подлете к Москве
0:25
Сборная Испании сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира по футболу

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Пожар вспыхнул на крыше торгового центра в Красногорске
Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео