Наносит ответный удар: свинка Пеппа угрожает певице Charli XCX

Mirror: свинка Пеппа угрожает певице Charli XCX

Свинка Пеппа отреагировала на резкие высказывания певицы Charli XCX, защищавшей свою подругу, исполнительницу Clairo. Об этом сообщило Mirror.

Поводом для ссоры послужило интервью Пеппы, в котором она небрежно отозвалась о творчестве Clairo.

«Я ее не знаю», —заявила героиня мультфильма.

В ответ Charli XCX в частной переписке, ставшей публичной, предложила «разделаться» с мультяшным героем, используя нецензурную лексику.

Ситуация быстро набрала обороты в социальных сетях, где фанаты разделились на два лагеря. Некоторые отправляли в комментарии фотографии бекона.

Пеппа решила не развивать конфликт, назвав происходящее «драмой на детской площадке».

«Пеппа не из тех, кто комментирует школьные ссоры, хотя в последнее время ее и замечали напевающей несколько новых мелодий», — отметила она в беседе с журналистами.

Несмотря на ироничный тон, персонаж признался, что в будущем планирует покорить музыкальную индустрию под псевдонимом Notorious P.I.G.

Сейчас свинка предпочитает следить за успехами таких поп-икон, как Бейонсе и Сабрина Карпентер. Тем временем сама Clairo попыталась успокоить разбушевавшихся поклонников, призвав их прекратить травлю анимационного персонажа.

Пеппа остается одной из самых влиятельных фигур в детском телевидении с момента ее появления в 2004 году. В девятом сезоне мультсериала, стартовавшем в мае 2026 года, сценаристы начали поднимать серьезные социальные темы.

Например, в одном из эпизодов у маленького Джорджа диагностировали умеренную глухоту. В этой серии персонажи проходили обследование у аудиолога, роль которого озвучила звезда шоу «Гладиаторы» Джоди Унсли.

Пока мультфильм расширяет инклюзивную повестку, поп-звезды продолжают спорить о музыкальном вкусе знаменитой свиньи, которая явно не намерена сдавать позиции в шоу-бизнесе.

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