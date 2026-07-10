«Она болеет»: Лерчек не явилась на заседание суда

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 62 0

Блогер Лерчек находится в онкоцентре после тяжелого сеанса таргетной терапии.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер Лерчек не явилась на заседание суда из-за плохого самочувствия

Адвокат блогера Валерии Чекалиной, известной, как Лерчек, заявил 5-tv.ru, что из-за болезни та не явилась в Гагаринский районный суд Москвы на заседание по своему делу.

«Она болеет», — коротко ответил юрист в ответ на вопрос корреспондента.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек не будет присутствовать на судебном слушании по ее уголовному делу 10 июля. По словам источника, Чекалина находится в медицинском исследовательском онкоцентре имени Блохина — она перенесла тяжелый сеанс таргетной терапии ракового заболевания.

Дата следующего заседания еще не назначена, инстанция планирует определить его в соответствии с самочувствием Лерчек в ближайшие недели. При этом прошение о возобновлении уголовного дела против Валерии еще рассматривается.

Лерчек, а также ее экс-супруга Артема Чекалина и бизнес-компаньона Романа Вишняка обвинили в нелегальном выводе за рубеж свыше 250 миллионов рублей. Бывшего мужа блогера приговорили к семи годам тюремного заключения, а Вишняка — к двум с половиной годам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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