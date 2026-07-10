Пилят, сажают и воруют: необычные свадебные традиции и приметы

В социальных сетях набирает популярность тренд на закапывание сосисок перед свадьбой

С древних времен у большинства народов мира существовали специальные обряды, которые ознаменовали создание семьи. Все они сопровождались целым рядом ритуалов, которые со временем стали традициями.

Часть из них в том или ином виде дошла и до наших дней. А некоторые, почти забытые, стали вновь популярны благодаря интернету.

О том, какие необычные свадебные традиции и приметы существуют у разных народов мира, в материале 5-tv.ru.

Сажают сырые сосиски

Недавно в социальных сетях стали появляться странные видео. Молодые девушки по вечерам с улыбками на лицах закапывают в землю сырые сосиски. Но делают они это не просто от скуки или как очередной странный челлендж, захвативший мировую паутину.

У этого действия есть неочевидный на первый взгляд смысл. Он является частью свадебной традиции. Считается, что именно большая, толстая и сырая сосиска, закопанная невестой в землю поздним вечером или ночью перед свадьбой, должна обеспечить в день торжества хорошую погоду.

Популяризировала необычное времяпрепровождение вечером перед свадьбой организатор свадеб и TikTok-блогер — британка по имени Мег. Она записала на видео и выложила в сеть то, как рассказывает о подобной примете одной из невест, с которой работала.

«Вот тебе напоминание: нужно посадить сосиску в ночь перед свадьбой», — подписала она пост.

Ритуал сработал, и в день торжества не было дождя, светило яркое солнце. Вскоре этот ролик набрал миллионы просмотров, невесты начали повторять необычное действие, популярность к которому начала расти как снежный ком.

Многие в комментариях к посту с этой инструкцией Мег отмечали, что никогда не слышали ни о чем подобном.

Однако такая традиция действительно существует. Когда именно она зародилась, неизвестно, но родиной закопанной сосиски является Великобритания. До недавнего времени вечерние посадки этих мясных изделий были популярны лишь в северных районах Англии и Шотландии.

Однако британцы не единственные, кто зарывает продукты в землю. В США с этой же целью: призвать хорошую погоду в день бракосочетания, закапывают запечатанную бутылку бурбона на месте проведения торжества. Делают это обычно за месяц до праздника.

Бутылка должна не просто лежать в земле, а находиться вертикально, горлышком вниз. В большинстве случае этот «тайник» открывается в день свадьбы и распивается с гостями. Хотя можно оставить этот бурбон как сувенир или выпить напиток позже.

А филиппинцы предпочитают прятать в земле яйца, желая тоже добиться солнечного дня в праздник.

Интересно, что в то же время в древности многие народы, наоборот, считали дождь в день бракосочетания хорошим знаком. Осадки символизировали новые начинания и плодородие. А ливень и вовсе обещал скорое пополнение в новой семье.

Положительное значение дождю во время свадьбы придавали и на Руси. Наши предки были уверены, что это бог-громовержец Перун лично одобрил союз.

Вместо букета и туфлей невесты

Но зарыванием в землю продуктов питания не ограничиваются необычные ритуалы на свадьбах. Например, всем знакомая традиция бросать букет невесты незамужним девушкам для выяснения того, кто из них следующей выйдет замуж, в Перу обыгрывается иначе. Там женщины ищут хороший знак в пироге.

Для торжества пекут традиционный десерт, который украшают лентами. Один из концов каждой из них находится снаружи, а второй — внутри лакомства. На один из спрятанных концов крепится символическое обручальное кольцо.

Незамужние гостьи собираются вокруг этого пирога, и каждая тянет за одну из лент. Та, что вытянет не пустую полоску ткани, а с кольцом и будет следующей, кто пойдет под венец.

Многие жители постсоветского пространства знакомы с традицией кражи у невесты туфельки. А вот в Индии без обуви оставляют жениха. Перед входом в ритуальный зал принято разуваться.

Именно в это время родственницы избранницы прячут туфли. После церемонии жених должен уговорить вернуть ему обувь. Заканчивается все, как правило, выкупом туфель.

Несамостоятельный мужчина

Одежде на бракосочетаниях часто уделяют много внимания. Причем не только с точки зрения красоты и удобства. Например, в Греции жених не может сам на себя надеть праздничный наряд. Утром первым делом необходимо побриться — но даже избавиться от растительности на лице он не может собственными руками.

Это за него должен сделать лучший друг. Затем члены семьи мужского пола и приятели надевают на будущего мужа по одной вещи. Все: рубашка, пиджак, туфли и аксессуары должны оказаться на его теле при помощи чужих рук. Жених даже парфюм не может самостоятельно на себя нанести.

В первую очередь это необходимо для защиты от сглаза, вовремя перехода в новую жизнь — семейную. Также это оберегает мужчину от «холодного» отношения со стороны супруги. К тому же помощь друзей символизирует мужское окружение, которое придет на подмогу в трудную минуту.

Подобрать наряд невесты — целый квест

Ну, а подобрать наряд для невесты, чтобы не нарушить никакую традицию и не наткнуться на дурную примету, — это целый квест. Образ необязательно должен быть белым. Это на самом деле не такая уж древняя традиция. Мода на светлые образы невест пришла после свадьбы британской королевы Виктории в 1840-м году.

«Что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое»

А вот черный во многих странах — это цвет траура, поэтому его советуют избегать, чтобы не накликать беду. Неожиданно под запретом оказался и зеленый цвет. В Ирландии считается, что невесте нельзя надевать платье этих оттенков, так как они олицетворяют злых духов.

В Великобритании зародилась еще одна традиция: «Что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое». Это значит, что в наряде невесты должны присутствовать элементы, отвечающие этим правилам.

Какая-то вещь обязательно должна быть старой, она символизирует связь с предками. Какая-то — новой — символ новой семьи. Что-то должно быть взято взаймы у подруги, которая счастлива в браке. Это знак того, что двух девушек связывает крепкая дружба, которая не распадется после вступления одной из них в брак.

Также считается, что такая вещь принесет счастье и в этот союз. Что-то из вещей на невесте должно быть голубым — цвет верности и преданности супругу.

Сквозь грязь и труд

В Шотландии есть необычная традиция перед свадьбой, которая называется пачканьем или чернением. Жениха и невесту незадолго до торжества похищают друзья и родственники с обеих сторон, чтобы они могли пройти через весьма своеобразный обряд очищения и привлечения семейного счастья.

Похищенных сперва обливают черным сиропом, в состав которого, как правило, входит патока. А затем забрасывают их всем чем только могут, например, птичьими перьями, мукой, помидорами и тухлыми яйцами.

Считается, что если будущие муж или жена прошли через что-то подобное, то уже никакие испытания не смогут их разлучить.

А вот немцы заставляют молодоженов на собственной свадьбе трудиться. Они должны объединить свои усилия, для того, чтобы при помощи двуручной пилы разделить бревно, стоящее на козлах, на две части.

Это такая проверка на способность вместе преодолевать препятствия и оказывать поддержку друг другу. Считается, что пара готова к семейной жизни после того, как справляется с этой задачей. Часто после этого они сажают молодое дерево или куст, как символ зарождения чего-то нового.

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