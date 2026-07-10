Пожар вспыхнул в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 99 0

Пламя уже удалось локализовать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга. Об этом 5-tv.ru сообщил очевидец.

«Судя по цвету дыма — краска или химия. Запах горелой резины», — рассказал собеседник.

Как заявили в МЧС России по Петербургу, горит ангар по адресу: дорога на Металлострой, дом № 5. По словам очевидцев, над промышленной зоной поднялся густой черный дым.

В ликвидации пожара участвуют 36 спасателей, а также задействовано восемь единиц техники.

«В 14:55 пожар локализован, ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — заявили в региональном управлении МЧС.

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге произошел пожар в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Из-за происшествия был отменен спектакль «Месяц в деревне».

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