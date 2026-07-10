Волочкова дала совет на будущее людям, которые сделали ее мемом

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 7 557 0

Балерина обратилась с напутствием к молодежи, которая восхищается и подражает ей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Заслуженная артистка России балерина Анастасия Волочкова дала совет молодым людям, которые активно публикуют посвященные ей посты в соцсетях — не жалеть сил на пути к своей цели. Своей активной жизненной позицией она поделилась с 5-tv.ru.

«Не жалеть сил, ну, я желаю всем не жалеть сил для достижения своей цели», — сказала экс-прима.

Также Волочкова дала молодежи напутствие сохранять в сердце доброту и милосердие, быть добропорядочными и идти к желанным достижениям светлым путем. При этом балерина считает важным беречь своих близких.

Анастасия Волочкова стала новым «мемным» трендом у молодежи в соцсетях — юное поколение подражает танцовщице, публикует ролики с ее фразами и фотографиями. А вышедший недавно музыкальный трек балерины «А кто эти люди?», состоящий из ее афоризмов, оказался популярен среди молодых слушателей — Волочкова отметила, что это ее очень радует.

Ранее Волочкова поставила на место недоброжелателей, отметив, что она уже вошла в историю как выдающаяся русская балерина, пока некоторые ее критикуют.

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