Капуста, свекла и картошка в России подешевели на 28%

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Также снизились цены на рис, чай, свинину и масло.

Как изменился индекс борща в России за год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Овощи для борщевого набора в России в июне 2026 года подешевели на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

«Наиболее заметное снижение показали овощи борщевого набора: картофель, репчатый лук, белокочанная капуста, морковь и свекла в совокупности подешевели год к году на 27,9 процентов», — сказано в сообщении.

В целом снижение цен коснулось продуктов в 18 из 25 социально значимых категорий. Свекла за год стала дешевле на 39,5%, картошка — на 37,1%, морковь — на 25,2%. Цены на белокочанную капусту снизились на 18,7%, , на лук — на 12,8%.

Кроме того, значительно дешевле стали рис и черный чай, свиное мясо и сливочное и подсолнечное масло, а также пшеничная мука. Менее ощутимо подешевели сезонные яблоки, гречка и вермишель, а также соль и молоко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, насколько в России подешевело сливочное масло.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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