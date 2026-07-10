«Главное, чтобы любили меня»: Бойко о мужчинах в розовом

|
Алена Куликова
Алена Куликова 55 0

Исполнительница рассказала, что попросила музыкантов выйти на сцену в розовых рубашках.

На концерте Mia Boyka зрители устроили флешмоб

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mia Boyka ответила на флешмоб мужчин в розовом на концерте

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, прокомментировала флешмоб, который зрители устроили на ее концерте в Набережных Челнах. Многие мужчины пришли на выступление в розовой одежде, напомнив артистке о ее высказывании 2025 года, когда она критиковала мужчин, выбирающих этот цвет.

По словам исполнительницы, акция не вызвала у нее негативной реакции.

«Пусть мужчины носят, что хотят. Главное, чтобы любили меня, мои песни и приходили на концерт», — сказала исполнительница.

Mia Boyka также сообщила, что концерт посетили около 40 тысяч человек, а часть желающих не смогла попасть на площадку из-за нехватки мест.

Во время выступления певица поддержала флешмоб и попросила музыкантов своего коллектива выйти на сцену в розовых рубашках. По ее словам, сначала они не хотели менять сценические костюмы, однако в итоге согласились. Сама артистка также появилась перед зрителями в одежде розового цвета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Диана Арбенина во время выступления упала в воду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:00
«Теперь беру с собой»: MARGO о концертном материнстве
0:58
США выдвинули Ирану ультиматум
0:50
«Тотальная оборона»: в Иране заявили о готовности дать отпор агрессии США
0:35
Свыше 500 жителей Херсонской области стали жертвами атак ВСУ
0:30
Силы ПВО сбили за день 21 БПЛА на подлете к Москве
0:25
Сборная Испании сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира по футболу

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Пожар вспыхнул на крыше торгового центра в Красногорске
Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео