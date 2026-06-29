Рэпер Lil Pump даст первый большой сольный концерт в Москве

Рэпер Lil Pump 22 августа даст большой сольный концерт в Москве

Американский рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия) даст первый большой концерт в России. Музыкант 22 августа выступит в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы из агентства Force Events.

«22 августа в VK Stadium пройдет концерт Lil Pump», — сказано в публикации.

Рэпер Lil Pump не раз бывал в Москве. Кроме того, он неоднократно сотрудничал с российскими звездами. Среди них — певица MARGO. Вместе они выпустили трек под названием «Кукареку», который мгновенно стал вирусным в социальных сетях.

Lil Pump получил известность 15 лет назад, когда одним из первых использовал платформу SoundCloud для запуска музыкальной карьеры. Именно после этого на начинающего артиста обратили внимание крупные лейблы. Дебютный альбом Lil Pump занял третье место в чарте Billboard 200, а его трек Gucci Gang стал мировым хитом.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский рэпер Flo Rida прилетел в Москву, чтобы дать большой концерт. В аэропорту Внуково артиста встретили с икрой, коньяком и бородинским хлебом/ Также для него исполнили его же трек Low в русской народной обработке под гармонь и балалайку — на ней играл аниматор в костюме медведя.

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