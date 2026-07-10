Работает, помогает семье, но ждет только вечера: как распознать алкоголика среди близких

Нарколог Ковтун: алкоголика выдает поведение после употребления спиртного

Алкоголик может выглядеть абсолютно обычным человеком: ходить на работу, шутить с друзьями, помогать семье и даже казаться душой компании. Однако за этой внешней нормальностью порой скрывается проблема, которую близкие замечают слишком поздно.

Алкогольная зависимость не всегда начинается с ежедневных запоев и потерянного вида. Иногда она прячется за «безобидной» привычкой выпить после тяжелого дня, за обязательным бокалом на праздниках или за фразой «я в любой момент могу остановиться».

Нарколог Александр Ковтун рассказал, какие сигналы могут указывать на формирование зависимости и почему некоторые люди годами остаются незаметными для окружающих.

Подробнее об этом читайте в новом материале 5-tv.ru.

Тревожные сигналы

Нарколог Александр Ковтун рассказал в беседе с 5-tv.ru, по каким признакам можно распознать человека с формирующейся алкогольной зависимостью. По словам специалиста, алкоголизм далеко не всегда выглядит так, как его принято представлять. Многие зависимые люди годами сохраняют работу, семью и внешне ведут обычную жизнь, из-за чего окружающие нередко замечают проблему слишком поздно.

Как отметил врач, особенно важно обратить внимание на подобные признаки тем, кто только начинает строить отношения. По его словам, среди его пациенток были женщины, которые уже после свадьбы узнавали, что их супруги страдают алкогольной зависимостью. При этом, если бы они раньше знали характерные особенности поведения таких людей, могли бы принять другое решение.

Специалист рассказал, что на Русском Севере уже много десятилетий существует своеобразный бытовой способ оценить отношение человека к алкоголю. По его словам, в Костромской и Вологодской областях будущего жениха нередко приглашали за семейный стол, где вместе с едой предлагали спиртное. При этом родственники внимательно наблюдали не столько за тем, выпьет человек или нет, сколько за его реакцией.

Однако врач подчеркнул, что такой способ нельзя считать достоверной диагностикой. Например, полный отказ от алкоголя сам по себе еще ни о чем не говорит. Человек мог отказаться от спиртного по состоянию здоровья, личным убеждениям или вовсе не употреблять его. В то же время среди зависимых встречаются люди, которые уже прекратили пить, закодировались, проходят лечение или посещают сообщества анонимных алкоголиков.

Гораздо больше информации, по словам нарколога, может дать само поведение человека после употребления алкоголя. В норме небольшое количество спиртного чаще вызывает расслабленность, легкое повышение настроения и разговорчивость. Но иногда реакция оказывается совсем другой.

«Если начинает выпивать и опьянение возникает атипичное, ну не просто там повышенное настроение, разговорчивость, а, например, болтливость, нагорячивость, либо появляется застревание на какой-то теме, которая его волнует, и он только вот на эту тему и гнет свою линию, либо бывает агрессию проявляет», — объяснил нарколог.

По словам специалиста, насторожить может и так называемая депрессивная форма опьянения. В этом случае человек после нескольких рюмок резко замыкается в себе, грустит, вспоминает тяжелые события прошлого или начинает плакать. Подобная реакция сама по себе еще не означает наличие алкоголизма, однако может говорить о повышенном риске формирования зависимости.

Еще одним характерным признаком врач назвал так называемый «симптом опережения круга». Он чаще всего проявляется во время застолий, свадеб или поминок, где существует определенный порядок произнесения тостов.

Как пояснил нарколог, некоторые люди не могут спокойно дождаться своей очереди. Они собираются небольшой компанией, отдельно чокаются и выпивают между официальными тостами. Такое поведение, по словам специалиста, может говорить о том, что человеку уже трудно долго обходиться без очередной дозы алкоголя.

Похожую картину врач неоднократно наблюдал и на свадьбах. Пока ведущий проводил конкурсы и соблюдал общий ритм праздника, часть гостей продолжала выпивать самостоятельно, не дожидаясь следующего приглашения поднять бокалы.

Одним из самых важных признаков алкогольной зависимости Александр Ковтун назвал потерю контроля над количеством выпитого.

По словам врача, человек может искренне планировать ограничиться одной-двумя рюмками или небольшим количеством алкоголя за ужином. Однако в процессе уже не способен остановиться и продолжает пить значительно больше, чем собирался изначально.

Постепенно у зависимого развивается и так называемая толерантность — проще говоря, организм привыкает к спиртному. Если раньше для ощущения расслабления хватало небольшой дозы, то со временем прежний эффект перестает достигаться, и человеку приходится выпивать все больше.

Нарколог отметил, что здоровый человек вряд ли станет регулярно выпивать за один вечер бутылку крепкого алкоголя. Если же подобные объемы становятся привычными и переносятся относительно легко, это уже серьезный повод задуматься.

Еще одним тревожным симптомом врач назвал провалы в памяти. После сильного опьянения человек может не помнить отдельные события вечера, разговоры, дорогу домой или обстоятельства, при которых оказался в незнакомом месте.

По словам Александра Ковтуна, во время работы ему не раз приходилось сталкиваться с подобными случаями. Люди просыпались без денег, документов или личных вещей и не могли вспомнить, что происходило несколькими часами ранее.

Кроме того, специалист посоветовал обратить внимание на изменения в образе жизни. Когда алкоголь постепенно начинает занимать центральное место, он вытесняет остальные интересы человека.

По словам врача, выходные и праздники начинают планироваться исключительно вокруг спиртного. Рыбалка, поездка за город, шашлыки или встреча с друзьями уже рассматриваются не как самостоятельный отдых, а как повод выпить. Со временем снижается интерес к работе, хобби и семейным делам.

В тяжелых случаях, отметил нарколог, человеку становится трудно дождаться окончания рабочего дня. Если контроль со стороны руководства слабый, некоторые начинают употреблять алкоголь уже во время работы.

Два сценария

Нарколог Александр Ковтун рассказал о двух основных вариантах употребления алкоголя, которые чаще всего встречаются у людей с зависимостью. Специалист пояснил, что врачи не выделяют отдельные «виды алкоголиков», однако обращают внимание на разные типы поведения, связанные с регулярностью и характером употребления спиртного.

По словам врача, один из распространенных вариантов — так называемый запойный тип употребления. В этом случае человек может долгое время не пить, но затем срывается и уходит в продолжительный запой, который способен длиться несколько дней, недель и даже дольше.

Другой вариант — ежедневное употребление алкоголя. При таком сценарии человек не обязательно выглядит постоянно пьяным, однако спиртное становится частью его привычного распорядка. Алкоголь начинает занимать важное место в жизни, а ожидание следующей дозы постепенно становится одной из главных целей дня.

В таких ситуациях родственники нередко пытаются изменить поведение зависимого человека с помощью бытовых обязанностей. Например, стараются загрузить его домашними делами, поручают важные задачи или используют его ответственность перед семьей как способ удержать от выпивки.

Однако внешняя занятость далеко не всегда меняет внутреннюю мотивацию человека. Он может выполнять необходимые дела, помогать семье, отвозить близких на дачу или решать бытовые вопросы, но при этом все равно ждать момента, когда сможет снова выпить.

При этом существует еще один вариант проблемного поведения, который специалисты называют алкогольным абузусом. Простыми словами, это ситуация, когда человек может не употреблять алкоголь постоянно, однако во время выпивки полностью теряет контроль над собой. В результате это может приводить к тяжелым последствиям — человек может не помнить, что произошло, потерять контроль над физиологическими функциями и столкнуться с сильным чувством стыда после произошедшего.

После такого эпизода некоторые люди действительно могут отказаться от алкоголя на некоторое время. Они испытывают сожаление, обещают себе больше не повторять подобное, пытаются восстановить отношения с окружающими. Однако спустя время ситуация может повториться.

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