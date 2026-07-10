Двое альпинистов сорвались при восхождении на гору в Кабардино-Балкарии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 1 531 0

По предварительным данным, один из них погиб.

Альпинисты сорвались в ущелье Адыл-су

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

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Двое альпинистов сорвались во время восхождения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Поисково-спасательные работы начались в районе горы МНР (Монгольской Народной Республики) на высоте около 3700 метров. Позже в МЧС России по Кабардино-Балкарии уточнили, что инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-су, в районе пика Виа-тау.

«По предварительной информации, один альпинист получил травмы несовместимые с жизнью, один человек пострадал», — отметили в ведомстве.

К поискам привлечены 12 спасателей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кабардино-Балкарии спасатели проводили операцию по оказанию помощи четырем альпинистам, которые оказались заблокированы в ущелье Безенги на высоте более трех тысяч метров. Из-за непогоды вертолет не смог добраться до туристов, поэтому к ним направили наземную группу МЧС. Работу спасателей осложняли лавинная опасность и камнепады.

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