В Минздраве опровергли миф о «безопасной дозе» алкоголя

Любое спиртное провоцирует рост давления и вызывает онкологические заболевания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дроздова: полезной или безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует
Любая доза алкоголя опасна для здоровья. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
«Полезной» или безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует — ни для сердца, ни для организма в целом. Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого», — заявила специалист.
По словам эксперта, наибольшую опасность алкоголь представляет для сердца и сосудов. Дроздова отметила, что спиртные напитки провоцируют рост давления, повреждают сердечную мышцу и приводят к серьезным нарушениям ритма.
«Показательный пример — фибрилляция предсердий, самое распространенное серьезное нарушение ритма: каждая дополнительная порция алкоголя в сутки повышает риск ее развития примерно на восемь процентов», — сказала она.
При этом специалист подчеркнула, что после полного отказа от спиртного у пациентов с этим диагнозом снизилась частота рецидивов аритмии с 73 до 53 процентов. Она также напомнила, что алкоголь может вызвать рак и нанести вред печени, нервной системе и желудочно-кишечному тракту.
Ранее 5-tv.ru писал об опасности смешивания алкогольных напитков — такая практика грозит серьезным последствиям для организма.
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