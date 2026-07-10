Инфекционист Викулов: комары могут переносить бактерии, вирусы и паразитов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 107 0

Наибольшая вероятность их распространения — в водных, болотных и луговых природных зонах.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комары, пиковый всплеск численности которых ожидается в Москве и Московской области, могут переносить возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний, а также личинок паразитов от прилетных птиц и грызунов и от туристов из Африки и Азии. Об этом 5-tv.ru рассказал врач-инфекционист Георгий Викулов.

«Комары вот эти заражаются от прилетных птиц и передают, соответственно, вирусы человеку», — сказал эксперт.

Например, острая бактериальная инфекция туляремия может встречаться в различных регионах России. Наибольшая вероятность распространения — в водных, болотных и луговых природных зонах, предупредил Викулов.

Другая вероятная угроза — гирофиларитоз. Комары способны передавать личинки круглых червей от укушенных зараженных домашних животных человеку. Малярия в России тоже встречается — чаще всего это «привозные случаи», через туристов из Африки, из Азии, отметил инфекционист.

Ранее эколог Ярослав Вольпин рассказал 5-tv.ru, что в Москву и Подмосковье движется «комариная буря». Столичный регион стал «идеальным комбинатом по воспроизводству комаров» из-за жары и влажности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:00
«Теперь беру с собой»: MARGO о концертном материнстве
0:58
США выдвинули Ирану ультиматум
0:50
«Тотальная оборона»: в Иране заявили о готовности дать отпор агрессии США
0:35
Свыше 500 жителей Херсонской области стали жертвами атак ВСУ
0:30
Силы ПВО сбили за день 21 БПЛА на подлете к Москве
0:25
Сборная Испании сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира по футболу

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Пожар вспыхнул на крыше торгового центра в Красногорске
Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео