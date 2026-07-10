Инфекционист Викулов: комары могут переносить бактерии, вирусы и паразитов
Наибольшая вероятность их распространения — в водных, болотных и луговых природных зонах.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Комары, пиковый всплеск численности которых ожидается в Москве и Московской области, могут переносить возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний, а также личинок паразитов от прилетных птиц и грызунов и от туристов из Африки и Азии. Об этом 5-tv.ru рассказал врач-инфекционист Георгий Викулов.
«Комары вот эти заражаются от прилетных птиц и передают, соответственно, вирусы человеку», — сказал эксперт.
Например, острая бактериальная инфекция туляремия может встречаться в различных регионах России. Наибольшая вероятность распространения — в водных, болотных и луговых природных зонах, предупредил Викулов.
Другая вероятная угроза — гирофиларитоз. Комары способны передавать личинки круглых червей от укушенных зараженных домашних животных человеку. Малярия в России тоже встречается — чаще всего это «привозные случаи», через туристов из Африки, из Азии, отметил инфекционист.
Ранее эколог Ярослав Вольпин рассказал 5-tv.ru, что в Москву и Подмосковье движется «комариная буря». Столичный регион стал «идеальным комбинатом по воспроизводству комаров» из-за жары и влажности.
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