Инфекционист Викулов: комары могут переносить бактерии, вирусы и паразитов

Комары, пиковый всплеск численности которых ожидается в Москве и Московской области, могут переносить возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний, а также личинок паразитов от прилетных птиц и грызунов и от туристов из Африки и Азии. Об этом 5-tv.ru рассказал врач-инфекционист Георгий Викулов.

«Комары вот эти заражаются от прилетных птиц и передают, соответственно, вирусы человеку», — сказал эксперт.

Например, острая бактериальная инфекция туляремия может встречаться в различных регионах России. Наибольшая вероятность распространения — в водных, болотных и луговых природных зонах, предупредил Викулов.

Другая вероятная угроза — гирофиларитоз. Комары способны передавать личинки круглых червей от укушенных зараженных домашних животных человеку. Малярия в России тоже встречается — чаще всего это «привозные случаи», через туристов из Африки, из Азии, отметил инфекционист.

Ранее эколог Ярослав Вольпин рассказал 5-tv.ru, что в Москву и Подмосковье движется «комариная буря». Столичный регион стал «идеальным комбинатом по воспроизводству комаров» из-за жары и влажности.

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