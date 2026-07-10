Путин провел оперативное совещание Совбеза

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

Темой встречи стала цифровая безопасность.

Путин провел оперативное совещание Совбеза

Фото: © РИА Новости/Алексей Бабушкин

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности (Совбеза). Об этом сообщала пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник президента России Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и другие.

Путин обсудил с ними угрозы и вызовы информационной безопасности, связанные с созданием и внедрением новых технологий.

До этого российский лидер провел совещание Совбеза 1 июля. В тот раз встреча была посвящена развитию Калининградской области. С докладом к президенту обратилась зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Кроме нее, в совещании приняли участие Андрей Белоусов, Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие постоянные члены Совбеза.

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