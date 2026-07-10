Беременная женщина упала с седьмого этажа и чудом осталась в живых

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 77 0

Она отделалась ссадинами и сильным испугом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; Минздрав Приморья; 5-tv.ru

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Во Владивостоке беременная женщина чудом выжила, упав с седьмого этажа

Во Владивостоке беременная женщина чудом выжила, упав с окна седьмого этажа. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

Пострадавшей 28 лет. Ночью женщина, находясь на 30-й неделе беременности, не могла уснуть. В какой-то момент она решила помыть окна. Эта затея чуть не обернулась трагедией.

«Встала коленкой на подоконник. Рукой потянулась, чтобы помыть задний угол окна и упала вниз на землю. Я беременна, жду девочку. Ребенок жив. У меня нет ни одного перелома», — рассказала пострадавшая о случившемся.

Во время падения женщина зацепилась за дерево. Это существенно смягчило удар. На крик выбежала соседка пострадавшей. Именно она и вызвала скорую помощь. Женщину экстренно доставили в ближайшую больницу, где провели все необходимые исследования.

«Я очень счастлива, что со мной все в порядке. Мой ребеночек не пострадал», — добавила женщина.

Ранее в Калининграде двухлетний ребенок чудом выжил, выпав из окна четвертого этажа. Малыш спасся благодаря чудесному стечению обстоятельств — он упал на женщину, сажавшую цветы у дома, после чего его подхватил оказавшийся рядом сосед.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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