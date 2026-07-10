Женщина сделала ДНК-тест и узнала, что ее дедушка серийный убийца Чарльз Мэнсон

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Родство с ним долгие годы оставалось тайной.

Как живут потомки серийного убийцы Чарльза Мэнсона

Фото: www.globallookpress.com/CDCR

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Американка Лесли Ван Хутен всю жизнь считала, что знает историю своей семьи. Однако ДНК-тест полностью изменил ее представление о собственном происхождении. Исследование показало, что ее биологическим дедушкой был один из самых известных серийных преступников XX века — Чарльз Мэнсон. Об этом сообщило People.

Открытие легло в основу документального фильма Manson Bloodline, премьера которого состоится на стриминговой платформе SundanceTV. По словам женщины, она долго не могла поверить результатам анализа и решила провести собственное расследование.

Выяснилось, что в 1950-х годах ее мать появилась на свет после непродолжительных отношений Мэнсона с молодой женщиной. Это произошло еще до того, как он создал печально известную секту «Семья Мэнсона».

Сам преступник никогда не принимал участия в жизни дочери, а родство с ним долгие годы оставалось тайной.

Героиня фильма призналась, что новость стала для нее тяжелым потрясением. По ее словам, ей пришлось заново переосмыслить семейную историю и ответить на непростой вопрос — может ли человек нести ответственность за преступления своих родственников.

Авторы картины отмечают, что документальный проект посвящен не самому Мэнсону, а судьбам его потомков, которым приходится жить с одной из самых мрачных фамилий в истории США.

Чарльз Мэнсон считается одним из самых известных преступников XX века. В конце 1960-х он создал секту «Семья Мэнсона», члены которой по его приказу совершили серию жестоких убийств. Самым громких из них стала расправа над беременной актрисой Шэрон Тейт — супругой режиссера Романа Полански — и еще четырьмя людьми в августе 1969 года.

Сам Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году в возрасте 83 лет, отбывая пожизненное заключение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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