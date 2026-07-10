Mirror: Кейт Миддлтон раскрыла подробности жизни своих детей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 230 0

Двукратный чемпион Уимблдона провел время в компании принцессы на турнире.

Как живут дети Кейт Миддлтон и принца Уильма: увлечения

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о спортивных увлечениях своих детей во время беседы со знаменитым теннисистом Энди Марреем на трибунах Уимблдона. Об этом сообщило Mirror.

Двукратный чемпион турнира провел время в компании принцессы, которая является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, во время матча второго круга между британкой Кэти Суон и Мэдисон Киз.

Несмотря на напряженную игру на корте, собеседники быстро переключились на обсуждение семейных дел и воспитание подрастающего поколения. Энди Маррей отметил, что беседа с Кейт прошла в очень дружеской атмосфере.

«Мы оба многодетные родители, так что нам есть о чем поговорить», — поделился спортсмен.

Он добавил, что Миддлтон произвела на него впечатление человека, искренне любящего спорт. По словам теннисиста, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи растут очень активными.

Помимо классического тенниса, королевские наследники пробуют свои силы в паделе — динамичной игре, которая сочетает в себе элементы тенниса и сквоша.

Ранее дети уже посещали матчи в качестве зрителей. Однако теперь они начинают сами осваивать спорт под присмотром родителей.

Бывшая первая ракетка Великобритании Энн Кеотавонг, которая сидела рядом с Кейт и Энди, подтвердила, что принцесса была крайне общительна.

Она подчеркнула, что Кейт легко идет на контакт и проявляет живой интерес не только к самому турниру, но и к вопросам популяризации спорта среди молодежи.

В ходе беседы обсуждались трудности, с которыми сталкиваются современные родители при приобщении детей к активному образу жизни.

Сам Маррей, завершивший профессиональную карьеру в 2024 году, признался, что теперь поддерживает форму, играя в гольф и футбол со своими четырьмя детьми, которые также увлекаются хоккеем и нетболом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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