Проклятый дом: почему принц Уильям и Кейт Миддлтон покинули Аделаидский коттедж

Yahoo: принц Уильям и Кейт Миддлтон покинули Аделаидский коттедж из-за проклятия

Аделаидский коттедж должен был стать для принца Уильяма и Кейт Миддлтон тихим семейным убежищем вдали от дворцовой суеты. Однако именно здесь их жизнь изменилась навсегда: болезнь принцессы, новые обязанности наследника престола и постоянное внимание общественности заставили супругов искать новый этап и новый дом. Некоторые поклонники королевской семьи даже заговорили о своеобразном «проклятии» этого места. Об этом сообщило Yahoo.

Почему семья переехала в Аделаидский коттедж

В 2022 году принц и принцесса Уэльские оставили Кенсингтонский дворец и переехали в Аделаидский коттедж на территории Виндзорского поместья.

Решение выглядело необычным: вместо роскошной резиденции семья выбрала сравнительно скромный дом с четырьмя спальнями. Главной причиной называли желание дать детям более спокойное детство и быть ближе к королеве Елизавете II, которая в последние месяцы жизни находилась в Виндзоре.

Коттедж должен был стать местом уединения и семейного счастья.

Дом, где все изменилось

Однако именно после переезда жизнь супругов вступила в один из самых сложных периодов.

Вскоре после смерти королевы Елизаветы II Уильям получил статус наследника престола и титул принца Уэльского, а вместе с ним — совершенно новый уровень ответственности.

Затем последовали тяжелые новости о состоянии здоровья короля Карла III и самой Кейт Миддлтон, которая публично рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием.

Поэтому для многих поклонников монархии Аделаидский коттедж оказался связан не столько со спокойствием, сколько с переломным этапом в истории семьи.

Откуда появились разговоры о «проклятии»

Разумеется, никаких мистических историй вокруг дома официально не существует.

Аделаидский коттедж действительно имеет богатую историю. Он был построен еще в XIX веке для супруги короля Вильгельма IV, королевы Аделаиды, и за долгие годы не раз становился местом важных перемен в жизни своих обитателей.

Поэтому разговоры о «проклятии» скорее отражают желание найти символическое объяснение череде испытаний, выпавших на долю Уильяма и Кейт.

Почему семье понадобился новый дом

Британские СМИ связывают возможный переезд не только с личными обстоятельствами, но и с будущей ролью принца Уильяма как короля.

По мере взросления детей и расширения официальных обязанностей семье может потребоваться более просторная резиденция, соответствующая новому статусу наследника престола.

При этом источники подчеркивают, что главным приоритетом для супругов по-прежнему остается благополучие принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

История Аделаидского коттеджа напоминает, что даже для представителей монархии дом — это не только стены и история, но и воспоминания о важных жизненных событиях.

Место, которое задумывалось как тихое семейное убежище, оказалось связано с испытаниями, взрослением детей и новыми обязанностями. Возможно, именно поэтому для Уильяма и Кейт следующий переезд станет не просто сменой адреса, а символом начала нового этапа жизни.

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