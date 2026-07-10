Каждый третий пострадавший от цифрового насилия теряет работу или друзей

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Алена Куликова
Алена Куликова 31 0

Более 34% жертв кибербуллинга испытывают его последствия в офлайн-среде — от увольнения до разрыва отношений.

Цифровое насилие приводит к увольнениям и изоляции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Глобальный опрос «Лаборатории Касперского» показал, что более 34% людей в мире сталкиваются с прямыми последствиями интернет-насилия вне сети. Жертвы лишаются работы, прекращают обучение и попадают в социальную изоляцию. При этом 22% пострадавших ничего не делают для личной защиты.

Так, 79% респондентов отметили депрессию и хронический стресс, 73% столкнулись с репутационным ущербом и изоляцией. Однако лишь 55% связывают это с финансовыми потерями и только 51% признают риск физической агрессии. Эксперты считают, что люди недооценивают масштаб угрозы.

После инцидентов 42% опрошенных стали осторожнее в сети, 17% сократили активность, 11% ограничили общение с близкими, 10% разорвали отношения. В тяжелых случаях 4% потеряли работу, а 3% бросили учебу.

Согласно статистике, 22% жертв не предприняли никаких действий. Среди бумеров (1965 год рождения и старше) этот показатель достигает 37%. Среди свидетелей насилия бездействуют 12% — в основном из-за неуверенности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Японии сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего школьника по подозрению в организации масштабной кибератаки на популярную платформу Bandai Channel.

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