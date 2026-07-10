Норму времени с гаджетами для детей утвердили в России

В России утвердили норму времени с гаджетами ддя детей разных возрастов. Рекомендауции разработало министерство просвещения России, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Детям до двух-трех лет порекомендовали полностью исключить взаимодействие с цифровыми устройствами, а родителям — сделать акцент на подвижных играх, творческих занятиях и живом семейном общении с ребенком.

Малышам двух-трех лет давать смартфон или планшет можно не более, чем на 20 минут в сутки. Дошкольники от трех до семи лет могут проводить перед экраном не более одного часа, младшеклассникам (7–11 лет) разрешено полтора часа, а подросткам в возрасте от 11 до 16 лет — до двух часов ежедневно.

Помимо временных ограничений, в ведомстве порекомендовали чередовать экранное время с физической активностью, а также контролировать осанку ребенка, зрительную и слуховую нагрузку во время работы с устройствами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему желание приучить детей к порядку нередко приводит к обратному эффекту.

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