Будут последствия: юрист о том, что ждет семью Усольцевых за симуляцию пропажи

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 1 007 0

Ранее была выявлена баня, где муж с женой и дочкой могли находиться перед исчезновением.

Под Красноярском нашли семью Усольцевых —последние новости

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Семью Усольцевых могут лишить родительских прав за симуляцию пропажи в тайге

МЧС, волонтеры и спасатели почти год ищут под Красноярском семью Усольцевых — Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь. С каждым днем версии об их исчезновении лишь множатся. Недавно в соцсетях появилась информация, что Усольцевы могли угореть в бане. Между тем кто-то уверен: с ними все в порядке, они просто прячутся. В беседе с Общественной службой новостей юрист Дмитрий Краснов объяснил, что ждет Сергея и Ирину, если их найдут живыми.

По словам эксперта, в российском законодательстве нет пункта, который запрещал бы тому или иному взрослому гражданину свободно перемещаться по стране. По сути, Сергей и Ирина не обязаны были предупреждать родных о своих планах уехать за пределы Красноярска. Однако вместе с ними пропала пятилетняя девочка. Все это время она должна была посещать общеобразовательное учреждение — детский сад. Если же семья планировала длительный отпуск, то родители обязаны были поставить в известность воспитателя или директора, но этого, очевидно, не произошло.

В таком случае если Усольцевых найдут живыми, органы опеки будут обязаны проверить родителей. Им может грозить лишение родительских прав, уточнил Дмитрий Краснов.

Юрист подчеркнул, что сотрудники Следственного комитета и волонтеры не прекращают поиски Усольцевых. Если найти их так и не удастся, то всю семью сначала официально признают пропавшими, а затем, спустя кое-какое время, объявят умершими.

Ранее опытный турист Алексей Кулеш рассказал, что поиски семьи Усольцевых осложняются природными условиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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