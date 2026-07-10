Ночные скачки на лошадях устроили в центре Ташкента

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 63 0

Видеозапись гонки быстро распространилась в социальных сетях.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zafar Khalilov; ГУВД г. Ташкента | Официальный канал; 5-tv.ru

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Трое жителей Ташкента устроили гонку на лошадях прямо на центральных улицах города. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента.

«В социальных сетях распространилось видео, вызвавшее бурное обсуждение, где несколько граждан устроили гонку на лошадях на центральных улицах в Шайхантахурском районе», — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных кадрах видно, как мужчины скачут на лошадях по дороге в ночное время. Происходящее снимал на видео водитель автомобиля, который двигался рядом. Судя по записи, скорость машины и лошадей была около 60 километров в час.

После появления видео сотрудники полиции установили личности участников заезда. Их вызвали в ГУВД за нарушение правил дорожного движения. Наездники пообещали, что больше не будут организовывать подобные гонки.

В ведомстве сообщили, что произошедшее находится на контроле руководства ГУВД Ташкента. Расследование случившегося продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии прошел крупный турнир по хоббихорсингу — виду спорта, в котором участники имитируют верховую езду с игрушечными лошадками. На соревнования во Франкфурте подали заявки около тысячи человек.

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