СК: организованы дополнительные точечные поиски семьи Усольцевых

Организованы дополнительные точечные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

«В целях установления местонахождения семьи Усольцевых региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия, которые идут с 9 до 12 июля 2026 года», — уточнили в ведомстве.

Супружеская пара Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь и собака пропали 28 сентября 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края. Они отправились в поход к горе Буратинка, оставив свой автомобиль на окраине поселка Кутурчин. После этого о судьбе семьи ничего не известно.

Были организованы масштабные поиски, в которых принимали участие около 1,5 тысячи человек. Среди них были спасатели, сотрудники полиции и СК, а также волонтеры. Но найти пропавших так и не удалось.

Рассматривались разные версии того, что с Усольцевыми могло произойти. Предпологались и несчастные случаи, и криминал, и побег в другую страну. Позднее последние две версии были опровергнуты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналисты проверили мобильную связь на предположительном маршруте Усольцевых. От пропавшей семьи с начала похода не поступало сообщений или звонков.

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