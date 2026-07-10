«Педофилов много»: Мизулина призвала детей не отправлять никому интимные фото

Мизулина призвала подростков не отправлять никому интимные фотографии

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала несовершеннолетних никогда не отправлять интимные фотографии и видео. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

«Ребята, никогда и никому не отправляйте свои интимные фото и видео. После отправки таких кадров вас могут годами шантажировать сливом и заставлять присылать новые и новые кадры. Кроме того, под давлением могут требовать и личных встреч со взрослыми людьми, склонять к интимным отношениям», — предупредила Мизулина.

По ее словам, если человек уже столкнулся с подобной ситуацией, нельзя молчать. Она посоветовала рассказать обо всем родителям, а также обязательно обратиться с заявлением в полицию или Следственный комитет.

Мизулина отметила, что если родители не реагируют на проблему, то можно обратиться за помощью в «Лигу безопасного интернета».

«Будьте аккуратнее в общении с любыми незнакомцами в сети. Нехороших людей, психически нездоровых, педофилов в сети очень и очень много», — написала она в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России утвердили комплексный план по профилактике деструктивного поведения среди молодежи. Документ включает 41 мероприятие, направленное в том числе на повышение безопасности детей и подростков в интернете: мониторинг цифровой среды, подготовку профильных специалистов и усиление мер по защите несовершеннолетних от опасного онлайн-влияния.

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