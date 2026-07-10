Не только борщевик: за какие растения дачников могут наказать

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 355 0

Существует отдельная категория растений, за выращивание которых грозит ответственность.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Юрист Рыбченко: за выращивание ипомеи на участке можно грозить наказание

Садоводам в России могут грозить штрафы и другие меры ответственности за выращивание определенных растений. О том, какие случаи действительно могут привести к наказанию, в беседе с 5-tv.ru рассказал юрист Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

По словам специалиста, одна из самых известных категорий — опасные сорняки, среди которых отдельно выделяется борщевик Сосновского. За его распространение в ряде регионов предусмотрены административные наказания.

Еще одна ситуация связана с запущенными земельными участками. Если сорняки занимают более половины территории, участок могут признать неиспользуемым по назначению. В таком случае владельцу может грозить ответственность за ненадлежащее содержание земли, а в отдельных случаях даже ее изъятие.

Юрист отметил, что существует и отдельная категория растений, содержащих вещества, которые могут быть использованы для получения психотропных соединений. В соответствующем перечне правительства находятся, в частности, некоторые виды ипомеи, голубой лотос и роза гавайская.

«Купить их и посадить специально — это задача невозможная. А культивирование каким-то самостоятельным путем — это тоже что-то сверхсложное и бессмысленное на самом деле», — пояснил Рыбченко.

При этом эксперт подчеркнул, что случайное появление таких растений на участке само по себе не означает автоматического наказания. Для привлечения к ответственности необходимо доказать, что человек осознанно выращивал запрещенные культуры.

«Если вы понимаете, что это запрещено, начинаете это культивировать в неком специальном порядке, с пониманием задачи, которая у вас есть. И вы получаете для себя теоретические проблемы и наказания», — отметил эксперт.

При этом специалист отметил, что некоторые растения из запрещенного списка могут быть хорошо знакомы дачникам. Например, отдельные виды ипомеи и петрушки кудрявой формально входят в перечни из-за содержащихся в них веществ, однако речь идет не о тех сортах, которые обычно продаются для посадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дачников в 2026 году могут ожидать новые штрафы за нарушения правил содержания участков. Контроль за соблюдением требований планируют усиливать с помощью дронов и систем дистанционного мониторинга. Среди распространенных нарушений — неправильная установка мангалов и несоблюдение правил при сжигании отходов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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