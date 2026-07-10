Пожар вспыхнул на крыше торгового центра в Красногорске

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 657 0

Пламя удалось локализовать.

Что горит в Красногорске

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Пожар вспыхнул на крыше торгового центра «Терабит» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила администрация городского округа.

«Возгорание на крыше ТЦ ликвидируют в Красногорске. На место направлены девять автоцистерн и две автолестницы», — говорится в сообщении.

Вскоре власти Красногорска сообщили, что пожар удалось локализовать. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания и другие обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сегодня крупный пожар произошел и в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга. Там загорелся ангар на дороге на Металлострой, дом № 5.

Очевидцы сообщали о черном густом дыме, который поднимался над территорией, а также о едком запахе резины. По данным МЧС, открытое горение было локализовано в 14:55. В тушении участвовали 36 спасателей, а также были привлечены восемь единиц техники. Прокуратура Колпинского района взяла на контроль установление причин происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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