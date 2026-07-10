«Женщины Юрия»: Стоянов о необычных подарках от Олейникова

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 260 0

Артист оставался в восторге от презентов.

Идеи необычных подарков

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Илья Олейников дарил Юрию Стоянову картины о его личной жизни

Народный артист России Илья Олейников ответственно подходил к выбору подарков на дни рождения и даже обращался к художникам, которые создавали персональные работы для его друзей. Об этом рассказал народный артист России Юрий Стоянов в беседе с RT.

«Илья делал мне всегда потрясающие подарки, очень осмысленные и, действительно, на память. Он находил очень талантливых художников, и они по его заказу рисовали картины», — рассказал актер.

В его коллекции хранятся несколько работ, среди которых «Женщины Юрия Стоянова» и «Семья Юрия Стоянова».

«Все это было веселое и с большим вкусом», — сказал Стоянов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телепередача «Городок», в которой снимались Стоянов и Олейников, со временем утратила свою популярность из-за закрытия рубрики «Приколы нашего Городка».

Изменения в законодательстве, требующие письменного согласия участников, сделали невозможным продолжение съемок в привычном формате. Стоянов отметил, что именно живые реакции людей придавали программе уникальность и непредсказуемый юмор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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