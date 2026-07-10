Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 593 0

В регате участвовали почти четыре сотни спортсменов со всего мира.

Кто победил в чемпионате мира по виндсерфингу

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Петербурженка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по виндсерфингу в олимпийском классе iQFOiL среди спортсменок до 19 лет. Об этом сообщил Санкт-Петербургский парусный союз.

Первенство мира проходило с 3 по 10 июля в испанском Сант-Пере-Пескадоре. На старт вышли 399 спортсменов из 36 стран. Россию в нейтральном статусе представляли шесть виндсерферов.

На протяжении всей регаты Таисия Стопченко держалась в числе лидеров. По итогам финальной серии она набрала 18 очков и значительно опередила ближайших соперниц — британку Софи Кларк с 46 очками и француженку Тэа Ле Борн Зибетти с 50.

В Санкт-Петербургском парусном союзе отметили, что в конце прошлого года Стопченко также завоевала серебро крупного юниорского турнира в классе iQFOiL.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран мира в ММА. По оценке аналитиков, российские бойцы опередили США благодаря высоким результатам в ведущих мировых промоушенах, в том числе успехам спортсменов Ислама Махачева и Петра Яна в UFC.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу

1/5

Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза

2/5

Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза

3/5

Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза

4/5

Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза

5/5

Пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:00
«Теперь беру с собой»: MARGO о концертном материнстве
0:58
США выдвинули Ирану ультиматум
0:50
«Тотальная оборона»: в Иране заявили о готовности дать отпор агрессии США
0:35
Свыше 500 жителей Херсонской области стали жертвами атак ВСУ
0:30
Силы ПВО сбили за день 21 БПЛА на подлете к Москве
0:25
Сборная Испании сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира по футболу

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Пожар вспыхнул на крыше торгового центра в Красногорске
Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео