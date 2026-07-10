Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу

Петербурженка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по виндсерфингу в олимпийском классе iQFOiL среди спортсменок до 19 лет. Об этом сообщил Санкт-Петербургский парусный союз.

Первенство мира проходило с 3 по 10 июля в испанском Сант-Пере-Пескадоре. На старт вышли 399 спортсменов из 36 стран. Россию в нейтральном статусе представляли шесть виндсерферов.

На протяжении всей регаты Таисия Стопченко держалась в числе лидеров. По итогам финальной серии она набрала 18 очков и значительно опередила ближайших соперниц — британку Софи Кларк с 46 очками и француженку Тэа Ле Борн Зибетти с 50.

В Санкт-Петербургском парусном союзе отметили, что в конце прошлого года Стопченко также завоевала серебро крупного юниорского турнира в классе iQFOiL.

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