«Большой глоток воздуха»: волейболист Тетюхин о снятии санкций со спортсменов

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 1 606 0

Многолетний девиз олимпийского движения, что спорт должен быть вне политики, теперь по-настоящему работает.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Песня; 5-tv.ru

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Волейболист Тетюхин: снятие санкций со спортсменов справедливо

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал новость о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР), о котором ранее сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). Своим мнением он поделился в интервью 5-tv.ru.

По словам Тетюхина, невзирая на происходящее в мире, справедливость всегда восторжествует, а многолетний девиз олимпийского движения, что спорт должен быть вне политики, теперь по-настоящему работает.

«Я думаю, сейчас расправят крылья и все федерации, и все спортсмены. Это как большой глоток воздуха для всех нас, наверное. Для болельщиков это большой момент, потому что мы все возвращаемся в мировой спорт. Мы все прекрасно знаем: мы не аутсайдеры, мы — лидеры во всех видах спорта практически. Поэтому мы накопили эту энергию, это желание, поэтому должны доказать в ближайшее время, что мы сильная спортивная страна. Это очень важно», — поделился олимпийский чемпион.

Как ранее писал 5-tv.ru, Международная федерация волейбола (FIVB) сняла ограничения с российских сборных благодаря рекомендациям МОК. Теперь спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира и других официальных соревнованиях, восстановив свои позиции в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое они имели до приостановки учета показателей.

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