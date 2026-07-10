Это невыгодно: почему Сюткин не дает концерты на стадионах

Валерий Сюткин сознательно не дает концерты на крупных площадках

Заслуженный артист России Валерий Сюткин признался, что сознательно не стремится давать масштабные концерты на крупных площадках. По словам музыканта, такой формат оказывается менее выгодным, чем регулярные выступления перед публикой. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Артист отметил, что сейчас активно выступает с джазовым проектом S.O.S. и только в Санкт-Петербурге дает несколько десятков концертов в год.

«Я посчитал, что мы в Петербурге даем порядка 50–60 концертов в год. Кассовых, только по билетам. Никаких корпоративов. Три года назад мы сделали этот проект S.O.S., и он очень прижился в джазе. Там немножко поскромнее по гонорару, но…» — рассказал Сюткин.

Музыкант объяснил, что проведение большого стадионного концерта требует серьезных ограничений. По его словам, организаторы обычно настаивают, чтобы артист несколько месяцев не выступал в том же городе.

«Я всегда говорю: „Вы скажите, пожалуйста, можно дать один концерт на ВТБ Арене?“ Любой партнер, который будет его делать, потребует, чтобы вы как минимум полгода до этого не давали крупных концертов в Москве», — отметил исполнитель.

Такой подход, по мнению Сюткина, ему не подходит, поскольку он предпочитает регулярно встречаться со зрителями.

«А я в Москве работаю 40 концертов. Они значительно дешевле, но их 40», — подчеркнул артист.

Кроме того, певец признался, что в последнее время все чаще выбирает поезд вместо самолета из-за сложностей с авиаперелетами.

«Я, извините меня, на „Сапсане“ стал ездить в Петербург. Потому что несколько раз попадал на задержки — это нервы. Из Сочи мы с коллегами летели, наверное, часа два с половиной кружили над Москвой. Уже вот она, столица, а сесть нельзя — надо ждать, пока откроют», — рассказал Сюткин.

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