Лавров обвинил Украину в создании проблем дружественным России странам

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 323 0

По его словам, речь идет о действиях киевского режима в Африке.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Украина пытается создавать проблемы дружественным России странам на африканском континенте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой.

«Украинцы в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте, но и, главное, сделать неприятности для дружественных России стран», — сказал Лавров.

По его словам, одним из примеров такого вмешательства является ситуация в Демократической Республике Конго. Он отметил, что законное правительство страны при поддержке Бурунди противостоит группировке М-23, которую, как заявил министр, поддерживают зарубежные представители, в том числе украинцы.

Лавров также подчеркнул, что кризисы в Африке должны решаться по принципу «африканским проблемам — африканские решения». По его мнению, вмешательство внешних государств не способствует урегулированию конфликтов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Бурунди Эварист Ндайишимийе примет участие в третьем саммите Россия — Африка.

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