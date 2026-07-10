В Подмосковье 19 человек отравились после посещения кафе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в подмосковном Зарайске. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в канале в мессенджере МАКС.

Речь идет об оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности и привели к массовому отравлению людей. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ.

По данным следствия, 9 и 10 июля в больницу Зарайска поступили 19 человек с симптомами отравления. Предварительно установлено, что 16 пострадавших употребляли блюда из одного и того же кафе. Среди них оказались семь несовершеннолетних.

Министерство здравоохранения Московской области сообщило ТАСС, что 12 человек были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще семеро пациентов от госпитализации отказались — их отпустили под наблюдение врачей по месту жительства.

Сотрудники следственных органов изъяли из кафе продукты питания для проведения экспертиз. Работа заведения временно приостановлена. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверки и допросы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге у воспитанников частного детского сада «Премьер» выявили случаи заболевания энтеровирусной инфекцией. В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения санитарных требований. В частности, претензии возникли к организации питания, условиям приготовления и хранения продуктов, приготовлению дезинфицирующих средств, а также хранению уборочного инвентаря.

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