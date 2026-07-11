Лукашенко вышел на лед с белорусскими звездами НХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел на лед с белорусскими хоккеистами, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Тренировку организовали на льду «Олимпик-Арены» перед матчем, который пройдет 11 июля в Витебске. В ней приняли участие хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Алексей и Илья Протасы, нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович, голкипер «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов, вратарь «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило, а также недавно подписавшие контракты с «Ютой Маммот» Егор Бориков и Вадим Мороз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перед первым матчем финальной серии Республиканской хоккейной лиги на лед «Олимпик-Арены» вместе с Александром Лукашенко неожиданно выбежал его пес по кличке Умка. Питомец сопровождал президента до начала игры, повторяя его движения.

В той встрече команда главы государства обыграла сборную Минской области со счетом 6:3 и вышла вперед в финальной серии.

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