Силы ПВО сбили за день 21 БПЛА на подлете к Москве

Незадолго до полуночи столицу пытались атаковать еще два дрона ВСУ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Число ликвидированных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 21
Вечером в пятницу, 10 июля, уничтожены два украинских дрона, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
Таким образом, общее количество ликвидированных за сутки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) увеличилось до 21.
О нейтрализации шести БПЛА Собянин сообщил в 2:16 по московскому времени, в 3:30 стало известно об уничтожении еще четырех летевших на Москву дронов, столько же сбили к 7:43. Кроме того, в дневные часы дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять БПЛА, в 23:42 — еще два.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил мэр столицы.
Всего в ночь на 10 июля силы ПВО сбили 376 украинских беспилотников над территорией России. В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, были перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщали в Минобороны РФ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что один человек погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в Луганской Народной Республике.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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