«Боюсь за картошку»: Лукашенко поручил уберечь урожай в период дождей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

Отдельно белорусский лидер призвал подготовиться к уборочной кампании.

Лукашенко поручил уберечь картофель в период дождей

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Тема:
Погода

Лукашенко поручил уберечь картофель в период дождей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить контроль за состоянием картофельных полей на фоне продолжительных дождей. Об этом сообщило агентство БелТА.

Глава государства отметил, что в целом не считает ситуацию с погодой критической. По его словам, умеренные осадки в период созревания сельскохозяйственных культур могут оказаться полезными и положительно повлиять на урожай. Однако некоторые растения требуют дополнительного внимания.

«Боюсь за картошку. Я вчера вечером поехал на поле посмотрел картошку. От фитофторы надо уберечь картофель при такой погоде. А так все развивается отлично», — сказал Лукашенко.

Президент также обратил внимание на положительное влияние дождей на заготовку кормов. Он отметил, что своевременная подкормка трав после второго укоса может помочь получить хороший третий урожай.

Отдельно Лукашенко поручил подготовиться к уборочной кампании. По его словам, важно заранее решить вопросы с техникой и специалистами, поскольку исправные комбайны и подготовленные механизаторы являются ключевыми условиями успешной работы.

Глава государства подчеркнул, что при необходимости к уборке следует привлекать работников из городов, обеспечивая им достойные условия и оплату труда. Также он назвал важной задачей подготовку зерносушильного оборудования, особенно с учетом сложившихся погодных условий.

Кроме того, Лукашенко призвал чиновников активнее участвовать в решении проблем на местах, но при этом не мешать работе сельхозпредприятий. Он напомнил, что руководители районов должны лично контролировать ситуацию в отстающих хозяйствах и отвечать за их результаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодую картошку начинают подкапывать в конце июня — начале июля, когда на кустах появляются первые клубни. Основным признаком готовности к первой проверке является начало цветения картофеля. При этом не стоит собирать слишком мелкие клубни размером с грецкий орех, так как они содержат мало крахмала и не имеют выраженного вкуса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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