Денис Клявер: тещины огурчики — это просто какая-то супервалюта

Певец Денис Клявер признался, что с удовольствием приезжает в гости к теще не только ради семейных встреч, но и за домашними продуктами. Особое место в этом списке занимают фирменные соленья. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам исполнителя, теща держит коз и регулярно угощает семью натуральными продуктами собственного приготовления.

«Да, у меня есть теща, у нее есть козочки. Спасибо, дай Бог ей здоровья. У нас есть козье молоко — не так часто, когда мы только приезжаем. А так великолепное масло, творог, соленья, естественно», — рассказал Клявер.

Особенно артист выделил домашние огурцы, которые, по его словам, давно стали настоящим семейным хитом.

«Есть тещины огурчики — это просто какая-то супервалюта», — с улыбкой признался певец.

При этом Клявер дал понять, что сам заниматься фермерским хозяйством пока не собирается.

«Я бы, наверное, хотел, но лучше я буду заниматься тем, что у меня лучше всего получается», — заключил артист.

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