«Супервалюта» — Клявер о тещиных огурцах

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 1 052 0

Артист счастливо женат в третьем браке и часто наведывается за город к теще за гостинцами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Денис Клявер: тещины огурчики — это просто какая-то супервалюта

Певец Денис Клявер признался, что с удовольствием приезжает в гости к теще не только ради семейных встреч, но и за домашними продуктами. Особое место в этом списке занимают фирменные соленья. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам исполнителя, теща держит коз и регулярно угощает семью натуральными продуктами собственного приготовления.

«Да, у меня есть теща, у нее есть козочки. Спасибо, дай Бог ей здоровья. У нас есть козье молоко — не так часто, когда мы только приезжаем. А так великолепное масло, творог, соленья, естественно», — рассказал Клявер.

Особенно артист выделил домашние огурцы, которые, по его словам, давно стали настоящим семейным хитом.

«Есть тещины огурчики — это просто какая-то супервалюта», — с улыбкой признался певец.

При этом Клявер дал понять, что сам заниматься фермерским хозяйством пока не собирается.

«Я бы, наверное, хотел, но лучше я буду заниматься тем, что у меня лучше всего получается», — заключил артист.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца
16:42
«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву
16:38
Четыре реки затопили село Кын в Пермском крае

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео