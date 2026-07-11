«Лучше пожалеть, что сделал»: MARGO о спонтанности

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 796 0

Певице свойственно рисковать и пробовать что-то новое без оглядки на возможную критику.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Певица MARGO: я во всем очень резкая, быстрая, четкая

Певица MARGO призналась, что привыкла принимать решения быстро и не боится рисковать, даже если шансы на успех кажутся минимальными. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам исполнительницы, именно спонтанность и готовность действовать без долгих раздумий не раз помогали ей добиваться результата. В качестве примера MARGO привела свое участие в соревнованиях по бальным танцам.

«Я во всем очень резкая, быстрая, четкая. К соревнованиям по бальным танцам я подготовилась за пять тренировок. Я рискнула, хотя это практически нереально было, но мы сделали это и еще взяли третье место», — рассказала певица.

Артистка уверена, что не стоит откладывать важные решения или отказываться от возможностей из-за страха неудачи.

«Я предпочитаю не откладывать все очень далеко, а действовать очень быстро. И всем, кстати, рекомендую. Иначе можно потом жалеть о том, что ты не сделал», — отметила MARGO.

Свою жизненную позицию исполнительница сформулировала коротко и емко.

«Лучше пожалеть о том, что ты сделал», — заключила певица.

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