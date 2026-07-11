«Ищу себя»: почему Настя Задорожная не покорила Голливуд

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 66 0

Артистка, переехавшая ранее в Штаты, полностью посвятила себя семейным хлопотам.

Где сейчас находится актриса Настя Задорожная

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Анастасия Задорожная заявила о сложностях построения карьеры в США

Российской актрисе Анастасии Задорожной пока не удается пробиться в Голливуд. Своими мыслями о творческой деятельности за рубежом она поделилась на своей странице в социальной сети.

Один из подписчиков спросил артистку о планах построить карьеру в Штатах, где она сейчас проживает вместе с семьей. Задорожная честно призналась, что столкнулась с рядом проблем и сейчас находится на этапе изучения совершенно новой для нее среды.

«Я ищу себя заново в индустрии. Другая страна, другой механизм, другой язык», — ответила Анастасия.

Кроме того, актриса добавила, что закрыла этап «достигаторских гонок», который она больше не хочет повторять. Теперь все ее силы и внимание направлены на семью и домашние хлопоты.

Задорожная перебралась во Флориду семь лет назад вместе со своим возлюбленным, бизнесменом Владимиром Макаровым. Позднее пара официально оформила отношения. В 2024 году Анастасия впервые стала мамой — у нее родилась дочь Александра.

Ранее Задорожная рассказала о своем тяжелом детстве, которое пришлось на 1990-е годы. При этом отметила, что вспоминает тот этап жизни с благодарностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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