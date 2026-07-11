Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4118 человек

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 71 0

Власти также заявили о более 16 тысячи пострадавших.

Землетрясения в Венесуэле: сколько погибших на 11 июля

Фото: www.globallookpress.com/Laura De Chiclana/Jna Press

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Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле увеличилось до 4118 человек. Об этом сообщил спикер парламента страны Хорхе Родригес.

«Число жертв 4118, ранены 16740 человек», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Родригес заявил, что подземные толчки лишили крова более 17 тысяч жителей республики. Для них в столице Каракасе и других городах Венесуэлы развернули десятки временных лагерей.

Кроме того, по его словам, землетрясения полностью уничтожили 190 объектов.

Землетрясения в Венесуэле

Мощные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в ночь на 25 июня. Они ощущались в разных городах страны, а также соседней Гайане. Власти страны заявили, что после двух подземных толчков зафиксированы свыше тысячи афтершоков.

Эпицентр находился в 56 километрах от города Валенсия, а также в 160-200 километрах к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 35 километров. Сейсмическое явление стало самым сильнейшим за 126 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Венесуэла поблагодарила Россию за оказанную после трагедии помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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