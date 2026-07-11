Жесткие полотенца снова станут мягкими: нужен один кухонный ингредиент

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 627 0

Для этого не нужны дорогостоящие кондиционеры и специальные средства.

Как вернуть полотенцам мягкость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Mirror: пищевая сода может вернуть полотенцам мягкость

Со временем даже качественные банные полотенца могут стать жесткими, колючими и неприятными на ощупь. Многие связывают это с износом ткани, однако причина зачастую кроется в неправильной стирке. Об этом сообщает Mirror.

По словам эксперта, вернуть полотенцам мягкость можно без дорогостоящих кондиционеров и специальных средств. Для этого понадобится обычная пищевая сода, которая есть практически на каждой кухне.

Почему полотенца становятся жесткими

Как объяснил эксперт, со временем в волокнах ткани накапливаются остатки стирального порошка, частицы кожного жира и различные загрязнения. Особенно быстро это происходит в регионах с жесткой водой.

Многие хозяйки пытаются решить проблему, увеличивая количество стирального средства. Однако такой подход лишь усугубляет ситуацию. Излишки порошка не всегда полностью выполаскиваются, особенно из плотной ткани, из которой изготовлены полотенца. В результате моющее средство остается внутри волокон, делая их грубыми и жесткими.

Поэтому, как отмечает блогер, не стоит использовать слишком много порошка. Напротив, привычную дозировку можно сократить примерно вдвое — этого обычно достаточно для качественной стирки.

Обычная сода помогает удалить остатки моющих средств

В качестве простого способа вернуть полотенцам мягкость эксперт советует добавить в барабан стиральной машины примерно половину стакана пищевой соды вместе с бельем.

По ее словам, сода эффективно разрушает накопившиеся остатки моющих средств, благодаря чему ткань становится заметно мягче уже после одного цикла стирки.

Кроме того, этот продукт помогает нейтрализовать неприятные запахи и освежает текстиль без использования дополнительных химических средств.

Важна и правильная температура стирки

Еще одним важным условием блогер назвала соблюдение температурного режима. По ее мнению, оптимальной температурой для стирки полотенец является 40 градусов.

Теплая вода достаточно эффективно удаляет загрязнения, жир и остатки моющих средств, но при этом не повреждает волокна ткани. Слишком горячая вода, наоборот, может ускорить износ материала и сделать полотенца менее приятными на ощупь.

При регулярном соблюдении этих рекомендаций текстиль дольше сохраняет мягкость и объем.

Многие пользователи, испробовавшие этот метод, утверждают, что заметили разницу уже после первой стирки. По их словам, полотенца становятся более пушистыми, приобретают свежий запах и начинают напоминать те, которыми пользуются в гостиницах.

Авторы совета подчеркивают, что главный плюс такого способа — его простота. Для восстановления мягкости не нужны специальные средства или сложные процедуры: достаточно использовать пищевую соду, уменьшить количество стирального порошка и выбрать подходящую температуру стирки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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