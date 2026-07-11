«Сильно хочу корову»: Анна Asti мечтает о своей ферме

Анна Asti: думала, что подарят козу, но муж купил машину

Певица Анна Asti призналась, что всерьез увлеклась загородной жизнью и мечтает обзавестись собственной фермой с животными. Пока артистка только готовится к этому, но первые питомцы у нее уже появились. Об этом исполнительница рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам певицы, на день рождения она ожидала получить в подарок козу, однако супруг решил иначе.

«Я думала, что мне подарят козу. Но в ночь на день рождения супруг подарил машину, которую я хотела специально для деревни. Это такой большой пикап, я на нем теперь езжу как серьезная фермерша», — рассказала Анна Asti.

Впрочем, без животных артистка все равно не осталась. Сосед подарил ей овечку, которой певица уже придумала имя.

«Мне сосед подарил овечку. Я придумала назвать ее Зиной», — поделилась исполнительница.

Пока ферма еще не построена, поэтому питомцы живут по соседству. Недавно коллекция будущей хозяйки пополнилась еще одной необычной птицей.

«Он еще подарил мне утку-бегунка. Это индийские утки, очень смешные. Они бегают на двух лапках и немного похожи на пингвинов. Теперь я еще хочу завести уток-бегунков, но пока мне нужно построить для них домик», — объяснила певица.

Артистка призналась, что любовь к животным сопровождает ее с детства, а теперь появилась возможность воплотить давнюю мечту.

«Я очень люблю животных. Мне нравится, что они сами по себе появляются в моей жизни. Сейчас я уже выросла и могу себе позволить все, что хочу, поэтому у меня будет много разных животных», — сказала Анна Asti.

Самой большой мечтой исполнительницы остается собственная корова, однако пока она понимает, что не сможет обеспечить ей необходимый уход.

«Корову хотела бы очень сильно. Но с коровой нужно жить круглосуточно и очень много работать. Пока такого человека у меня нет. Поэтому корова есть только у соседки, а я могу брать у нее молоко», — заключила певица.

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